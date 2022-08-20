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تأهيل الطلاب نفسيا قبل العودة للمدارس في الولايات المتحدة

أثرت جائحة كورونا على الصحة النفسية لطلاب المدارس بسبب تحول الدراسة عن بعد. كيف يمكن إعادة تأهيل الطلاب نفسيا للعودة إلى الدراسة بنظامها الاعتيادي؟
20/8/2022