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بالخرائط.. ما التقلبات المناخية التي يشهدها العالم؟

تشتعل الحرائق بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وصولا إلى المغرب وتونس، في حين تعرضت دول أخرى لسيول وفيضانات عارمة.
20/8/2022