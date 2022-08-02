مظاهرات العراق.. التيار والإطار يفصلهما جدار في المنطقة الخضراء

ألقت المظاهرات الأخيرة في بغداد وعدة محافظات أخرى الضوء على مدى قدرة الشارع العراقي على إحداث تغييرات في الساحة السياسية العراقية.