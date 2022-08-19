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الحصاد (18/8/2022)

ناقشت ليلى الشيخلي في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: عقب قمة لفيف الثلاثية.. أردوغان يقول إنه تمّ بحث فرص سلام دائم بعد نجاح اتفاق إسطنبول، وغوتيريش يدعو لإظهار روح التسوية.