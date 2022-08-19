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البرتغال تسيطر على الحرائق المشتعلة في غابات إشتريلا

أعلنت السلطات في البرتغال السيطرة على حرائق اندلعت في منطقة جبال إشتريلا (وسط البلاد)، غير أنها حذرت من إمكانية تجددها مع توقعات ببدء موجة حر جديدة.
19/8/2022