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شاهد- تسلسل زمني للجهود الدولية المرتبطة بملف إيران النووي

شهدت الجهود المرتبطة بملف إيران النووي نشاطا كثيفا في الفترة الأخيرة، التقرير يسلط الضوء على أبرزها حسب تسلسلها الزمني.