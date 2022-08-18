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الحصاد (17/8/2022)

ناقشت سلمى الجمل في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: في مصر.. استقالة محافظ البنك المركزي وسط تراجع لاحتياطي النقد الأجنبي وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
18/8/2022