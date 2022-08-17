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تحقيق إسرائيلي يكشف أن غارة إسرائيلية قتلت أطفال جباليا

كشف تحقيق إسرائيلي أن الأطفال الفلسطينيين الخمسة الذين استشهدوا بمنطقة جباليا في اليوم الأخير من الحرب الأخيرة على غزة قتلوا في قصف للجيش الإسرائيلي.