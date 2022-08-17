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الحصاد (16/8/2022)

ناقش عثمان آي فرح في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: غارة إسرائيلية قتلت الأطفال الخمسة في غزة خلال التصعيد الأخير وليست قذيفة فلسطينية وتحقيق عسكري إسرائيلي يحسم القضية.