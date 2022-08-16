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صناعة الدفوف التقليدية في العراق

صناعة الدفوف مهنة تراثية تتحدى الزمن في أرض الرافدين، الحرفي عبد الرحمن من محافظة كركوك يسعى للحفاظ على هذه المهنة التراثية، نتعرف على تفاصيل المهنة في هذا التقرير.
16/8/2022