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شاهد.. جمال الأماكن في الجزائر

توجد في الجزائر عدة أماكن سياحية رائعة، بدءا من المناظر الطبيعية إلى الآثار الرومانية والإسلامية القديمة، جمال دولة الجزائر في هذا الفيديو.
16/8/2022