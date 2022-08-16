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شاهد.. جمال الأماكن في الجزائر

توجد في الجزائر عدة أماكن سياحية رائعة، بدءا من المناظر الطبيعية إلى الآثار الرومانية والإسلامية القديمة، جمال دولة الجزائر في هذا الفيديو.