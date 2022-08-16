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قتلى ومفقودون جراء فيضانات وسيول في أفغانستان

أدت السيول والفيضانات في ولاية بروان الأفغانية إلى مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 100، وقال حاكم الولاية إن عشرات الأشخاص لا يزالون مفقودين.
16/8/2022