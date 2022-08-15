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في بغداد.. شباب يكسبون قوت يومهم من حدة الصيف

أدت درجات الحرارة المرتفعة في العراق إلى تأثر الذين يعتمدون في دخلهم على أجورهم اليومية، ولكن في المقابل يشكل الصيف للبعض موسما لكسب الرزق.