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الحصاد (14/8/2022)

ناقش جلال شهدا في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: أكثر من 40 قتيلا بينهم أطفال في حريق بكنيسة أبو سيفين في إمبابة جنوبي العاصمة المصرية.. وزارة الداخلية تُرجع السبب إلى تماس كهربائي.