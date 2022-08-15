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مدة الفيديو 01 hours 53 minutes 43 seconds
01:53:43
الحصاد (14/8/2022)
ناقش جلال شهدا في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: أكثر من 40 قتيلا بينهم أطفال في حريق بكنيسة أبو سيفين في إمبابة جنوبي العاصمة المصرية.. وزارة الداخلية تُرجع السبب إلى تماس كهربائي.
15/8/2022
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