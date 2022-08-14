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"هيا ننشر الفرح".. قصة أطفال ملهمة

قصة ملهمة عنوانها “هيا ننشر الفرح”، القصة من تأليف الأديبة وفاء توفيق القسوس، وتحث الأطفال على الخير وصنع التغيير الإيجابي في حياة الآخرين، التفاصيل في هذا اللقاء.