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مدة الفيديو 00 minutes 55 seconds
00:55
الشمال السوري.. فرحة نجاح في ظل حرب لم تخمد بعد
تسببت الأزمة في سوريا في تضرر أو تدمير أكثر من 7 آلاف مدرسة، لكن طلاب الشمال السوري -عبر مدارس التحدي- ينتصرون على ظروف معقدة لنيل فرصة التعليم.
14/8/2022
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