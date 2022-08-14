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الشمال السوري.. فرحة نجاح في ظل حرب لم تخمد بعد

تسببت الأزمة في سوريا في تضرر أو تدمير أكثر من 7 آلاف مدرسة، لكن طلاب الشمال السوري -عبر مدارس التحدي- ينتصرون على ظروف معقدة لنيل فرصة التعليم.