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السودان.. سكان مناطق السيول يواجهون صعوبة في الحصول على أساسيات الحياة

يواجه سكان المناطق التي ضربتها السيول في ولاية نهر النيل (شمالي السودان) صعوبة بالغة في الحصول على مياه الشرب وأساسيات الحياة اليومية.