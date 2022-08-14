الحصاد (13/8/2022)

ناقشت سلمى الجمل في الحصاد مواضيع عدة منها: استمرار الأزمة السياسية في العراق، وتواصل الاعتصامات دعما للإطار التنسيقي وللتيار الصدري. إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كينيا.