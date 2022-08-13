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مدة الفيديو 02 minutes 00 seconds
02:00
شاهد.. مطالب إيران في الاتفاق النووي والمواقف الغربية
نتعرف في هذا التقرير على مصير الاتفاق النووي الإيراني. ما مطالب إيران في مباحثات فيينا؟ وما موقف الأطراف الغربية منها؟ وما أهم التعديلات على الاتفاق؟
13/8/2022
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