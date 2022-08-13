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بريطانيا.. الحكومة تصنف لندن ومعظم أنحاء إنجلترا مناطق جافة

أعلنت الحكومة البريطانية أن معظم أنحاء إنجلترا أصبحت في حالة جفاف، بما في ذلك العاصمة لندن، حيث جفت بعض قنوات المياه في الحدائق.