مدة الفيديو 03 minutes 07 seconds 03:07

انخفاض قيمة الجنيه المصري وأثر ذلك على المواطن

تعرضت قيمة صرف العملة المصرية لمزيد من الانخفاض بفعل الضغوط الناشئة من رفع الفائدة الأميركية، والتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا.