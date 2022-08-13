تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 03 minutes 07 seconds
03:07
انخفاض قيمة الجنيه المصري وأثر ذلك على المواطن
تعرضت قيمة صرف العملة المصرية لمزيد من الانخفاض بفعل الضغوط الناشئة من رفع الفائدة الأميركية، والتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا.
13/8/2022
facebook
twitter
whatsapp