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انخفاض قيمة الجنيه المصري وأثر ذلك على المواطن

تعرضت قيمة صرف العملة المصرية لمزيد من الانخفاض بفعل الضغوط الناشئة من رفع الفائدة الأميركية، والتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا.
13/8/2022