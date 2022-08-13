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النشرة التفاعلية "نشرتك" 2022/8/13

رصدت النشرة التفاعلية “نشرتكم” 2022/8/13 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، وكان من بينها تفاعل النشطاء المصريين مع التعديل الوزاري الجديد،