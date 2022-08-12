مدة الفيديو 02 minutes 31 seconds

تدهور وضع الأمن الغذائي في مناطق الشمال السوري

تحت خط الفقر تعيش آلاف العائلات في مخيمات الشمال السوري، وحذرت منظمات إنسانية من تدهور أحوال النازحين نتيجة زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية.
12/8/2022