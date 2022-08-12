مدة الفيديو 02 minutes 31 seconds 02:31

تدهور وضع الأمن الغذائي في مناطق الشمال السوري

تحت خط الفقر تعيش آلاف العائلات في مخيمات الشمال السوري، وحذرت منظمات إنسانية من تدهور أحوال النازحين نتيجة زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية.