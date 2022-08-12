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الحصاد (11/8/2022)

ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد مواضيع عدة، منها: الاحتلال الإسرائيلي ينقل الأسير خليل عواودة إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، ومحاميته تصف وضعه بالحرج جدا.