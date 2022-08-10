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الجيش الصيني يعلن انتهاء مناوراته بالقرب من تايوان

قال الجيش الصيني إنه أكمل ما سماها مهمات متعددة بالقرب من تايوان، مضيفا أنه سيسيّر دوريات منتظمة في المضيق الفاصل بين الصين والجزيرة.