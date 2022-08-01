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الحصاد (31/7/2022)

ناقش عثمان آي فرح في “الحصاد” مواضيع عدة، ومنها: مع استمرار اعتصام التيار الصدري في البرلمان.. مقتدى الصدر يرى الفرصة سانحة لتغيير جذري للنظام السياسي.