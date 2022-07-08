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‬ ‬الحصاد (2022/7/7)

ناقش حسن جمول في الحصاد مواضيع عدة، منها: بريطانيا وترتيبات ما بعد بوريس جونسون.. مطالب بالتسريع باختيار خليفة له في زعامة حزب المحافظين ومعها رئاسة الحكومة.