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بريطانيا.. أبرز أزمات حكومة بوريس جونسون

احتقان المشهد السياسي في بريطانيا ينذر بعاصفة في ضوء استقالات في حكومة بوريس جونسون وحزب المحافظين. نتعرف على أبرز الأزمات في حكومة بوريس جونسون.