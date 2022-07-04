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تحقيق للجزيرة.. رصاصة خارقة للدروع اغتالت شيرين أبو عاقلة

كشف تحقيق للجزيرة عن صورة الرصاصة التي اغتيلت بها شيرين أبو عاقلة، وقد أشار خبراء عسكريون إلى أن الرصاصة المستخدمة هي من النوع الخارق للدروع.