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بلدية تامبورا.. أعلى كثافة سكانية في إندونيسيا

تعد بلدية تامبورا شمال غربي العاصمة الإندونيسية الضاحية الأكثر اكتظاظا في منطقة جنوب شرق آسيا، ورغم الاكتظاظ يرفض معظم سكانها الرحيل عنها لمساكن بديلة.
4/7/2022