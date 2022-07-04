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بعد إضراب دام 3 أيام.. عودة العمل في مطار شارل ديغول بباريس

عاد العمل في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس إلى وتيرته العادية بعد إضراب دام 3 أيام تسبب في إلغاء مئات الرحلات وتأجيل أخرى.