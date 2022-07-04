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مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 13 seconds
01:54:13
الحصاد (2022/7/3)
ناقش عبد القادر عياض في الحصاد مواضيع عدة، منها: موسكو تعلن السيطرة على ليسيتشانسك وكامل إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا، وكاميرا الجزيرة تدخل المدينة وترصد آثار القتال.
4/7/2022
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