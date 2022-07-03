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متظاهرون يطالبون إقامة حكم مدني في السودان

تواصل الاعتصام وسط العاصمة السودانية مجموعات من المتظاهرين تقول إنها مستقلة ولا علاقة لها بأي حزب سياسي، رافعة شعار إسقاط السلطة العسكرية الحاكمة.