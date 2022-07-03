مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds

متظاهرون يطالبون إقامة حكم مدني في السودان

تواصل الاعتصام وسط العاصمة السودانية مجموعات من المتظاهرين تقول إنها مستقلة ولا علاقة لها بأي حزب سياسي، رافعة شعار إسقاط السلطة العسكرية الحاكمة.
3/7/2022