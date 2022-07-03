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القصف الروسي يتسبب بحرائق في مدينة ليسيتشانسك

تسبّب القصف الروسي على مدينة ليسيتشانسك باشتعال حرائق عدة داخل المدينة، وأكدت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية استقدمت تعزيزات إلى محيط المدينة.
3/7/2022