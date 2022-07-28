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الحصاد (27/7/2022)

ناقش عثمان آي فرح في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: في مشهد احتجاجي لافت، أنصار الصدر يقتحمون البرلمان داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد السوداني لرئاسة الحكومة العراقية.