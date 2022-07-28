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لتحسين أوضاعهم.. إضراب عمال السكك الحديدية في بريطانيا

تعطل العمل في معظم خطوط السكك الحديدية في المملكة المتحدة مع دخول آلاف العاملين في قطاع النقل في إضراب للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم.