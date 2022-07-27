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المتظاهرون في السودان يدعون إلى نبذ العنصرية والصراعات الاثنية

دعا متظاهرون في الخرطوم إلى نبذ العنصرية والصراعات الاثنية في السودان، بعد التصدعات التي أصابت معسكر القوى المنادية بالديمقراطية.