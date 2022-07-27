مدة الفيديو 05 minutes 05 seconds

المتظاهرون في السودان يدعون إلى نبذ العنصرية والصراعات الاثنية

دعا متظاهرون في الخرطوم إلى نبذ العنصرية والصراعات الاثنية في السودان، بعد التصدعات التي أصابت معسكر القوى المنادية بالديمقراطية.
27/7/2022