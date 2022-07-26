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الحصاد (25/7/2022)

ناقش حسن جمول في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: استفتاء الدستور الجديد في تونس.. من سجال بشأن مواد الدستور الجديد إلى ترقّبٍ لنسبة المشاركة النهائية.