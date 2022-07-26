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استفتاء تونس.. إغلاق مكاتب الاقتراع وانطلاق عمليات الفرز

أغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي من إجمالي مراكز الاقتراع في البلاد.