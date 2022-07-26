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استفتاء تونس.. إغلاق مكاتب الاقتراع وانطلاق عمليات الفرز

أغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي من إجمالي مراكز الاقتراع في البلاد.
26/7/2022