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محاولة لاستقراء نسب المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت أن نسبة مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور قد بلغت 6.5%.