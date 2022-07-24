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الحصاد (23/7/2022)

ناقشت سلمى الجمل في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: عشية يوم الصمت الانتخابي.. تونس تعيش أحدث جولات الاحتجاجات الرافضة للاستفتاء على الدستور.