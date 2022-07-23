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الصومال يعيش موجة غلاء تشمل المواد الغذائية والوقود

يعيش الصومال موجة غلاء تشمل المواد الغذائية الأساسية والوقود نتيجة تداعيات الحرب على أوكرانيا وأزمة الجفاف التي اجتاحت مناطق واسعة في وسط وجنوب البلاد.