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قوات الأمن السريلانكية تفرق المعتصمين بمنطقة القصر الرئاسي

فرقت قوات الأمن في سريلانكا المعتصمين في منطقة القصر الرئاسي في كولومبو، وذلك بعد ساعات من تأدية رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية.