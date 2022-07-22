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قوات الأمن السريلانكية تفرق المعتصمين بمنطقة القصر الرئاسي

فرقت قوات الأمن في سريلانكا المعتصمين في منطقة القصر الرئاسي في كولومبو، وذلك بعد ساعات من تأدية رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية.
22/7/2022