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ما مميزات منظومة هيمارس الصاروخية؟

تصنّف منظومة هيمارس على أنها راجمة صواريخ دقيقة التوجيه، تحمل الواحدة منها 6 صواريخ من عيار 227 مليمترا بمدى يقدر بنحو 80 كيلومترا. تعرف على مميزات هذه المنظومة.