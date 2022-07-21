مدة الفيديو 01 hours 51 minutes 11 seconds 01:51:11

‬ الحصاد (20/7/2022)

ناقش عثمان آي فرح في الحصاد مواضيع عدة، منها التوتر في الشمال السوري يعود إلى الواجهة، أردوغان يتمسّك بتنفيذ عملية شرقي الفرات إذا استمرت مخاوف أنقرة الأمنية دون معالجة.