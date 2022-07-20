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مدة الفيديو 02 minutes 49 seconds
02:49
خطة حكومية لبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
نتعرف في هذا التقرير على الخطة الحكومية اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. ما الموقف الحقوقي من هذه الخطة؟
20/7/2022
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