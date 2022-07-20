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الحصاد (19/7/2022)

ناقش حسن جمول في الحصاد مواضيع عدة، منها: رؤساء إيران وروسيا وتركيا يختتمون قمتهم في طهران. في سريلانكا.. ترقب لاجتماع البرلمان بعد ساعات قليلة لانتخاب رئيس جديد.