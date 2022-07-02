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مظاهرات تطالب بالحكم المدني في السودان

يصرّ المتظاهرون في السودان على الاستمرار في حراكهم حتى هزيمة ما يصفونه بالانقلاب. من جانبه، يؤكد الجيش السوداني أنه لن يتهاون في تحقيق أمن واستقرار البلاد.
2/7/2022