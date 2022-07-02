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سلاح الجو الإيراني.. تحديات وتجاوز للعقوبات

يركز أغلب المسؤولين الإيرانيين على القدرات العسكرية لبلادهم، في ردهم على التهديدات الخارجية. كاميرا الجزيرة ترصد من طهران وضع القوات الجوية الإيرانية.