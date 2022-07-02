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تونس.. لماذا تباينت الآراء بشأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور؟

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل ترك حرية الاختيار لمنتسبيه للتصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على الدستور.